Willibrorduskapel ingezegend

Oudsbergen - Zondag wordt de gerenoveerde Sint-Willibrorduskapel aan de Muisvenstraat in Gruitrode, na een jaar van restauratie, weer opengesteld voor publiek..



Alles gaat gepaard met festelijkheden: een processie, waarna het nieuwe beeld van Sint-Willibrordus een plaats krijgt in de kapel. De processie verterkt om 10 uur aan de Sint-Gertrudiskerk in Gruitrode. Om 11 uur is er in de Sint-Willibrorduskapel een dialectmis.

De kapel is een zeer oude stichting, en waarschijnlijk het eerste religieuze centrum van Gruitrode. Volgens de overlevering was het één van de missiekerkjes van Sint-Willibrordus, en bevond er zich ook een Willibrordusput. De keuze van de patroonheilige wijst op zich reeds naar een hoge ouderdom.

Bij opgravingen in 1977 rondom de kapel werd een begraafplaats blootgelegd. Onder de huidige kapel bevinden zich de funderingen van een ouder gebouw, die een vierkant aftekenen van 4,50 meter breed en 5,30 meter diep; het was een gebouwtje van keien en zwerfstenen; ervóór bevond zich een constructie van circa 7 meter op 7,80 meter, waarschijnlijk een geplaveide open ruimte, overdekt door een dak op houten pijlers; mogelijk bevonden zich tussen de pijlers lemen wanden. Waarschijnlijk gaat het hier om een missiekerkje uit de 13de eeuw.

In een latere periode werd dit kerkje vervangen door een romaanse constructie, waarvan het koor bewaard bleef. Dit is een gebouw van breuksteen, voornamelijk Maaskeien. De rest van de kapel is recenter, en dateert waarschijnlijk uit de tweede helft van de 19de eeuw: in de Atlas van de Buurtwegen (1845) staat het halfronde koor aangeduid bij een gebouw dat breder is dan het huidige. Na de bouw van de Sint-Gertrudiskerk in het huidige centrum van het dorp behield de Sint-Willibrorduskapel een beneficie, en er werd regelmatig de mis opgedragen door de pastoor van de parochiekerk. De kapel wordt in 1715 vermeld als een kleine, vervallen kapel met strooien dak.

Programma:

- Plechtige processie met inhaling Sint-Willibrordus met paard en wagen, geflankeerd door de Royer Reuzen, de jeugdbewegingen KSA en Chiro Gruitrode.

- Plaatsing van het nieuwe Sint-Willibrordus beeld in de kapel.

- Processie wordt muzikaal opgeluisterd door het trommelkorps van de Schutterij Harlindis en Relindis uit Ellikom.

- Ook de Royer Reuzengilde stapt mee op in de processie met drie reuzen en hun gildenleden.

- Aan de kapel, wordt een openlucht dialectmis opgedragen, opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie Onder Ons.

- Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit voor de receptie.

Iedereen is van harte welkom.

Opgelet, tijdens de viering is de Muisvenstraat afgesloten vanaf de Breekiezel in het centrum tot aan het kruispunt met de Poststraat net voorbij de kapel. Het doorgaand verkeer moet omrijden via de Ophovenstraat, Bloemenstraat, Populierenstraat en Poststraat.