Oudsbergen - Morgenavond start ‘het jaar van het dialect’ van Heemkring De Reengenoten. Dat gebeurt met ‘Stechele, zeivere, mùule en kalle’ tijdens een uitverkochte dialectavond in de Dorpermolen in Meeuwen. Mia van Tonia en Jenne Geerkens belichten er onder mer de Oudsbergse fusie en plaatselijke actualiteiten. Diverse praatgasten laten hun licht schijnen op het plaatselijke dialect.

Dit najaar rolt het langverwachte 'Mièvers' dialectwoordenboek van Jean Bosmans van de persen. Een eerste hoogtepunt in dit dialectjaar en dat kan rekenen op steun van Vlaanderen en de gemeente. Jean Bosmans geeft later dit jaar lezingen over het plaatselijke dialect. Daarnaast kunnen alle inwoners deelnemen aan het ‘Gruut Audsbergs Diktee’, en de jaarlijkse gedichtendag staat volledig in het teken van het Mièvers dialect. Ook de jeugd en de scholen worden betrokken in het project. “Van oktober tot november loopt de ‘Dingskes in ’n dièske’. Alledaagse voorwerpen in het dialect beschrijvenn, het is een leuke manier om taal te beheersen”, licht Jean Bosmans een tipje van de sluier.

Meer over ‘het jaar van het dialect’ : www.dereengenoten.be