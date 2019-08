Concessie vakantiewoning Luysmolen

Bocholt - De gemeente zoekt uitbaters voor de molenaarswoning aan de Luysmolen.

Twee geselecteerde kandidaten, bij een vorige openstelling van de molenaarswoning als vakantiewoning, haakten op het laatste moment af. "De molenaarswoning kan als vakantiewoning gebruikt worden,” verduidelijkt schepen Jos Plessers (VIA). Toon Geusens (BB) wijst op de conceptnota die spreekt van het knippen van de weg: “Gaat dat gebeuren en bovendien kan een vakantiewoning juridisch niet in een natuurgebied. Hier is verder onderzoek geboden.” Jos Claessens (NU) vindt de woning vandaag niet BB-waardig: “Er zijn dringend een ‘up date’ en investeringen aan het gebouw nodig. Durf investeren in een langdurig contract, overleg met de uitbater over specifieke investeringsvoorwaarden.” De meerderheid stelt de concessie open en bekijkt de mogelijkheden.