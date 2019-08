Fout parkeren kost je een boete

Bocholt - De politie schreef recent meerdere PV ’s uit voor fout parkeren in Bocholt centrum. Raadslid Claessens (NU) en Toon Geusens (BB) pleiten voor een structurele aanpak van het parkeerprobleem.

116 euro betalen voor verkeerd parkeren, het is veel geld. "Parkeervakken zijn vandaag niet of onvoldoende en niet reglementair aangegeven. Zorg voor een duidelijke signalisatie en voer kort parkeren in als alternatief,” stelde Claessens (NU). Toon Geusens (BB) ziet meer heil in een globaal plan en het onderzoek naar de parkeerbehoefte in alle deelgemeenten. Raadslid Sylvia Dries (NU) noemde het voorstel van Claessens populistisch en pleit eveneens voor een globale aanpak.

Schepen Erik Vanmierlo (Samen) vindt de boete ‘s een jammerlijke zaak: “De politie voert controles uit en geeft aan dat het vandaag duidelijk is waar je in Bocholt kan en mag parkeren." Het gemeentelijk parkeerbeleid ligt ter studie. "Als er onduidelijkheid over bestaat waar je precies kan parkeren willen we dit samen met de politie, bewoners en middenstand bespreken om tot een gedragen oplossing te komen.”