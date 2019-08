Leerlingen Klim-op al op 1 september naar school

Oudsbergen - De leerlingen van Klim-op in Meeuwen gaan al op zondag 1 september naar school. In overleg met de ouderraad bemannen de gemachtigde opzichters (GO’s) tussen 11 en 12 uur de oversteekplaatsen en kunnen de leerlingen op een rustiger tijdstip, samen met hun ouders de weg naar school al een keertje oefenen. Ook de verkeerspolitie houdt een oogje in het zeil.

Het gemeentebestuur zet in op verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. "Vanaf maandag 2 september kunnen we opnieuw rekenen op onze gemachtigde opzichters in Oudsbergen, samen met onze wijkagenten. Bij het begin en het einde van iedere schooldag, in elke deelgemeente, staan ze klaar zodat de kinderen veilig kunnen oversteken.”, aldus schepen van onderwijs Marco Goossens. Automobilisten worden ook gesensibiliseerd door de spandoeken van Kiwanis Serviceclub in de schoolomgevingen heeft laten ophangen.