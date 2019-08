Plat op het dak onder de sterren

Bocholt - Vanavond is het zover. Dan gaan ze in Bocholt met z’n allen plat op het dak van De Steen. Het weerbericht ziet er nog steeds goed uit, dus ‘it’s a go’. Iedereen welkom vanaf 20u30 om samen naar de sterren te kijken.

De zon zakt omstreeks 20u30 aan de horizon, dus het is nog even wachten alvorens je de echte sterrenpracht kan bewonderen. Maar ondertussen krijg al nuttige info over sterren en planeten van ECNS. "Zo gaan we vertellen over de toekomstige sterrenwacht en wat we die avond gaan zien aan de sterrenhemel," zegt Bart Achten van ECNS. En wanneer het donker wordt gaan ze er bij liggen om te genieten van die sterrenhemel. "We vertellen wat je allemaal ziet en hopelijk zijn er ook nog wat vallende sterren te bewonderen. We vragen om zeker om 21u30 aanwezig te zijn om het programma niet te verstoren."

Vergeet zeker niet om een ligmatje of dergelijks mee te brengen. En een dekentje want het kan snel afkoelen. Als u een verrekijker heeft mag u die ook meebrengen, ook als is die maar klein. De toegang voor deze activiteit is gratis. Er zal vanavond 1 telescoop aanwezig zijn.