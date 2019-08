Archeologische prospectie KMO Zone Meeuwen afgerond

Oudsbergen - Vooraleer de aannemer mag starten met de inrichting van de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein Klein Heide in Meeuwen is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd. De archeologische prospectie van het volledige terrein leverde geen noemenswaardige vondsten op. Wat betekent dat de inrichting van het bedrijventerrein, 5 ha groot, van start kan gaan.

Aan de hand van een aantal parallelle sleuven in de bodem gaat men na of er zich op de terreinen archeologische sporen bevinden. Is dit het geval, dan zullen er bijkomende opgravingen gebeuren. In deze eerste fase gaat het slechts om een kortstondige evaluatie waarna de sleuven opnieuw gedicht worden. Het archeologisch onderzoek gebeurde in opdracht van de gemeente Oudsbergen.