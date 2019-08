Jonge ondernemers maken spektakel in kijkwoning

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Vier jonge Limburgse ondernemers slaan de handen in elkaar om het bezoek aan een kijkwoning om te toveren tot een intens belevingsmoment. Terwijl je de tegels en inbouwkasten inspecteert, kan je genieten van een glaasje wijn, hapjes en presentaties van leuke producten.

Stéphanie Withofs van vastgoedkantoor ImmoW uit Houthalen-Helchteren is één van de initiatiefnemers: “We zochten een manier om onze panden op een exclusievere manier open te stellen”, vertelt ze. “Samen met Jessica, Sander en Tom zijn we gaan brainstormen en al snel kwamen we op het idee om onze passies te combineren.”

Stéphanie zorgt voor de locatie, Jessica Verheggen van JuliabyJP presenteert haar zelf ontworpen juwelen en Tom Appeltans van Arto Vini levert de wijnen. Sander Spreeuwers, de voormalige kok van Hertog Jan (3 Michelin-sterren), start binnenkort met zijn zaak Modest. Hij zorgt voor de hapjes tijdens de kijkdagen.

Daarnaast kunnen nog andere ondernemers aansluiten om hun aanbod in de kijker te zetten. “Zo ontvangen we Olivia Couvreur, die bij ons in primeur haar eigen schoenenlijn Cara Rosa presenteert”, aldus nog Stéphanie Withofs. “De formule laat ook netwerking toe, want we ontmoeten ieders zakenrelaties, en dat op een exclusieve en ongedwongen manier. Wij kijken uit naar de resultaten van het project, want we geloven dat we door de handen in elkaar te slaan een mooie meerwaarde voor iedereen kunnen realiseren.”

RDr

YCB Event, 15 augustus van 13u tot 22u, locatie Nieuwstraat 9, Helchteren.