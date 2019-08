Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Limagro 2019 opent vrijdag om 11 uur de deuren in Sentower Park. Naast de land- en tuinbouwbeurs is er ook een internationale jumpingwedstrijd. Kortom, een leuke gezinsuitstap. Kinderen tot 14 jaar krijgen zelfs gratis toegang. Inwoners van Oudsbergen trouwens ook.

Naast de beurs, die over drie dagen loopt, staat er ook een internationale jumpingwedstrijd op het programma. Drie dagen lang geven de beste ruiters van de wereld alles wat ze in huis hebben om aanspraak te maken op de overwinning. Het decor voor deze wedstrijd is de Ashford Arena, ingericht met proeven die zelfs de meest ervaren ruiters doen zweten.

Meer info: sentowerpark.be