Wielerweekend Meeuwen

Oudsbergen - Nu zaterdag en zondag 3 en 4 augustus organiseert WTC De Doortrappers haar jaarlijks wielerweekend aan de sportzone in Meeuwen.

Deze editie mogen de G-sporters de spits afbijten, zij starten zaterdag om 13uur. Traditioneel volgt dan de ploegentijdrit wwaaraan alle wielertoeristenverenigingen uit Oudsbergen deelnemen. Zondagmiddag start om 11 uur is er het BK Wielertoeristen 40+, gevolgd door de Open Koers van Oudsbergen om 13uur. Daar maken alle Meeuwen-Gruitrodenaren en met uitbreiding de wielertoeristen van Opglabbeek, alle inwoners van Oudsbergen dus, en zij die hard met de fiets kunnen rijden kans om de prestigieuze titel te pakken. Het wielerweekend wordt afgesloten met het BK voor wielertoeristen, de start wordt gegeven om 15u30. De prijsuitreiking is voorzien om 18 uur. Zaterdag- en zondagavond kan je in de feesttent op de sportzone terecht voor optredens en muziek.