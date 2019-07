Kempen-Broek, Unesco Mens en Biosfeer-gebied

Bocholt / Bree - GrensPark Kempen~Broek zal als eerste Belgische streek een aanvraag indienen voor de Unesco Mens en Biosfeer-gebied. Op de grens van beide Limburgen en Noord-Brabant ligt het GrensPark Kempen~Broek, een 25000 ha groot gebied dat nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur. Het gebied strekt zich uit over de gemeenten Cranendonck, Weert, Nederweert, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik.

België heeft momenteel nog geen erkend Mens en Biosfeer-gebied. Het UNESCO Mens en Biosfeer-programma speelt hierop in door een sterk label toe te kennen aan gebieden waar de principes van duurzame ontwikkeling vertaald worden naar een lokale context . De Maasheggen is sinds september 2018 het enige Mens en Biosfeer-gebied in Nederland. Tijd voor een Belgische tegenhanger. Het bijzondere Kempen~Broek verdient immers deze aandacht, zowel van haar bewoners en haar bezoekers. De erkenning als Mens en Biosfeer-gebied levert geen extra geld op. De erkenning door UNESCO is wel een sterk ‘merk’ waarvan de streek en zijn ondernemers kunnen profiteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aantrekken van meer toeristen of het verkopen van streekproducten. Het Kempen~Broek wordt bovendien deel van een wereldwijd netwerk met toegang tot kennis en oplossingen voor globale uitdagingen. En misschien nog het belangrijkste: door samen na te denken over de toekomst van de streek, ontstaat er verbondenheid tussen de mensen onderling die dezelfde waarden delen én met hun streek. Een gelijklopend onderzoek in dit kader werd recent nog voorgesteld in de Luysmolen.

Meer info: www.kempenbroekunesco.eu info@kempenbroek.be