Buddywerking zoekt nieuwe vrijwilligers

Bocholt - De Buddywerking van het Sociaal Huis is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers of buddy’s om vluchtelingen en vreemdelingen te ondersteunen. In het najaar start er een aparte Buddywerking voor het cliënteel van het OCMW.

Een vrijwilliger of buddy biedt onder meer praktische ondersteuning in gezinnen rond administratie, huiswerkbegeleiding voor kinderen en volwassenen, uitleg busregeling, hulp bij de zoektocht naar een betaalbare woning, helpt wegwijs te maken in de buurt en de gemeente en heeft een luisterend oor. Er is startopleiding, vorming & coaching, vrijwilligersverzekering voorzien.

"Verder kunnen we ook al verklappen dat we in het najaar op zoek zullen gaan naar buddy’s of vrijwilligers die zich willen inzetten voor onze cliënten van de sociale dienst," klinkt het bij het OCMW.

Meer Info: Hilde Braeken Coördinator Buddywerking 089 20 19 93 of hilde.braeken@bocholt.be