Sint-Adrianus-markt aan de Sevensmolen

Bocholt - Open monumentendag en het thema is ‘Kunst en Entertainment’. Ook de dag van patroonheilige Sint Adrianus, beschermer van brouwers, slagers en smeden. De Kauliller Molenvrienden, samen met tal van vrijwilligers en de gemeente Bocholt, nodigden iedereen uit voor hun eerste Sint Adrianus-markt.

Deze markt is een oogstfeest met standjes waar standhouders lokaal geoogste groenten, fruit en bloemen te koop aanbieden. Daarnaast is er ook een kunstmarkt met lokale kunstenaars die hun kunst tonen en werken met natuurlijke materialen. Heb je een grote tuin of te veel groenten en fruit om zelf te verwerken? Maak jij kunst ? Dan is deze Sint-Adrianusmarkt zeker iets voor jou en kan je er als standhouder een plaats reserveren. De organisatie voorziet een gratis overdekte standplaats.

Interesse? Stuur een e-mail naar annrombaut1@telenet.be

Meer info over het totaalprogramma www. bocholt.be/Vrije_Tijd/Erfgoed en op de facebookpagina van de Kauliller Molenvrienden.