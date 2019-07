Beethoven in Duits Bocholt

Bocholt - In 2020 is het 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven werd geboren. En dat zal in Duits Bocholt niet onopgemerkt voorbijgaan. In dit kader organiseert Duits Bocholt een uniek Beethoven concert met muzikaal talent uit alle jumelage steden.

Dus ook muzikanten en muziekgroepen ook uit Belgisch Bocholt zijn welkom. Dat kan een koor zijn maar ook een harmonie, een moderne jongerenband, een muziekgroep, een zanger of een zangeres. Er wordt verwacht dat men drie nummers van Beethoven brengt. Daaraan gekoppeld is er nog een optreden in de hoofdkerk van Duits Bocholt.

Voor meer info over dit evenement en een mogelijke deelname: koen.nijsen@bocholt.be of 089 20 19 26.