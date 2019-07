Blauwalg in het kanaal

Bocholt - De blauwalg die in het kanaal Bocholt-Herentals werd aangetroffen is giftig. Dat heeft de Vlaamse Milieumaatschappij bekendgemaakt na onderzoek. In het kanaal van Beverlo blijkt het om groenalgen te gaan, die zijn niet toxisch.

Het captatieverbod is uitgebreid/ Zo is binnen een straal van 100 meter van de blauwalgdrijflaag het verboden water te capteren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Binnen die straal is bovendien elke vorm van zachte waterrecreatie verboden. Het geldende captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen blijft behouden. Ook geldt een algemeen zwemverbod in deze kanalen.