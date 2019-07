Bocholt - Eén van de sites in dit project 'Vlaamse Meesters In Situ' is de St.-Laurentiuskerk met als kunstparel het Mariaretabel. Ook andere kunstwerken in deze kerk zullen belicht worden. Samen met Neeroeteren en Maaseik is Bocholt, een van de drie deelnemende gemeenten binnen Limburg.

Toerisme Limburg heeft een toeristische fietsroute ontwikkeld, in samenwerking met Maaseik en Bocholt, die de Limburgse sites van dit project met elkaar verbindt. De kerk is ook op afspraak met Toerisme Bocholt te bezoeken.



Nog tot 30 september 2019

toerisme@bocholt.be