European Youth Camp in Duits Bocholt

Bocholt - Bocholtenaren Noa, Yul en Dimitri en begeleidster Melissa bezochten zopas zusterstad Duits Bocholt ter gelegenheid van het European Youth Camp. Locatie van dit Europees jeugdkamp is het ‘Europa-Haus’ in Duits Bocholt.

Met achtentwintig Europese deelnemers werd het jeugdkamp een succes. De deelnemers komen uit Bocholt (Duitsland), Bocholt (België), Aurillac en Arpajon-sur-Cère (Frankrijk), Rossendale (Verenigd Koninkrijk), Akmene (Litouwen) en uit Nederland. Ook enkele jonge vluchtelingen, die in Bocholt wonen maakten deel uit van de delegatie. Onder het motto ‘The Sound of Europe – Sounds of Bocholt’ ontving de burgemeester van Duits Bocholt Peter Nebelo alle deelnemers op het stadhuis. Samenwerkingspartner van het jeugdkamp is LWL TextilWerk Bocholt. Hier kan je ook de tentoonstelling ‘Sounds of Changes’ bewonderen.