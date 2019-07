Subsidie kampvervoer

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De Chirojongens en Chiromeisjes van Opglabbeek ontvangen elk een subsidie van 700 euro om het vervoer van kampmateriaal te betalen.

"Vroeger vervoerde de technische dienst van Opglabbeek hun kampmaterialen van en naar hun bivakplaats", zegt Marco Goossens. Dit jaar zullen de chirogroepen een grote zeecontainer huren die de hele periode op de kampplaats kan blijven. Ze zien dus af van het gemeentelijk vervoer en vragen of ze in ruil een extra toelage kunnen krijgen.Voorlopig gelden hier nog de oude subsidieregels van Opglabbeek. "We werken aan een nieuw reglement voor Oudsbergen”, zegt Marco Goossens.