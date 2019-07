Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Het premiereglement 'Warm Wonen', dat al geldig was in Opglabbeek, wordt uitgebreid over heel Oudsbergen. Inwoners die energiebesparende maatregelen uitvoeren, kunnen daarvoor subsidies aanvragen.

"Binnen het samenwerkingsverband Lokaal Woonbeleid GAOZ was er een subsidiestelsel uitgewerkt om energiebesparende maatregelen te promoten", zegt Lode Ceyssens, burgemeester van Oudsbergen. "Oudsbergen neemt sinds 1 januari de plaats van Opglabbeek in binnen dit samenwerkingsverband. Om dit reglement voor het hele grondgebied te laten gelden, moest het echter opnieuw door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Het reglement zelf is ongewijzigd."

De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de uitgevoerde werken. Ook werken die eerder dit jaar werden uitgevoerd, komen nog in aanmerking voor een subsidie. Meer informatie over deze premie op www.woneningaoz.be, op maandagnamiddag in het gemeentehuis in Opglabbeek en op woensdagvoormiddag in het gemeentehuis in Meeuwen.