Zesentachtig verenigingen slaan tenten op in Oudsbergen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Zesentachtig verenigingen slaan de komende twee maanden hun tenten op in Oudsbergen. Hieromtrent zijn met de gemeente duidelijke afspraken gemaakt. Ook de politie, het Agentschap Natuur en Bos, de uitbaters van de kampplaatsen zorgen voor ondersteuning zodat kampeerders van een leuk en veilig bivak kunnen genieten.

Oudsbergen is een uitgestrekte gemeente met veel bossen: de ideale kampplek voor veel jeugdbewegingen. "Oudsbergen mag het label ‘kindervriendelijke gemeente’ dragen en dat is een erkenning waar we erg trots op zijn”, zegt Marco Goossens, schepen voor jeugd.

De 86 kampeergroepen werden vooraf duidelijk geïnformeerd over wat kan en niet kan als ze hun tenten opslaan. “Elke groep kreeg een kampeerbrochure, een checklist voor een veilig kamp en een invulfiche van politie Carma”, zegt Hanne Schrooten, schepen van Toerisme. Politiezone Carma houdt ook een oogje in het zeil. De politie bezoekt kampplaatsen, te paard en of met een quad. Wie overlast ondervindt, probeert best eerst te bemiddelen. Vaak zijn de kampgroepen zich niet bewust van de hinder die ze voor de omwonenden veroorzaken. Als dit niet lukt, neemt u contact op met de politie op het telefoonnummer 101.