Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Vanavond, vrijdag 5 juli, vindt de jaarlijkse avondmarkt in het centrum van Opglabbeek plaats. De Weg naar Zwartberg is om die reden vanaf 15 uur afgesloten voor alle verkeer vanaf de rotonde in het centrum tot aan het kruispunt met de Groenstraat en Ophovenbosstraat. Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen en kan omrijden via de Industrieweg-Zuid, Sint-Hubertuslaan en de Heidestraat.