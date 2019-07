Bocholt, dorp van de autowijding

Bocholt - Het broederschap van Sint-Kristoffel en de Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille verzorgden zondagmiddag al de negenentachtigste keer de autowijding.

Om 10 uur na een mis, werden 250 tal fietsers, wielertoeristen en om en bij 1500 voertuigen gewijd. Veel bijval was er voor de kinderen die met hun traptractoren om de zegening kwamen vragen. Sint-Kristoffel zorgde met zijn kindje Jezus voor wat extra multiculturele kleur.

De laatste zondag van juni is het de St.-Kristoffelbedevaart. Pastoor Gerry en diaken Francois, samen met Boggetse Kook, St-Kristoffel en het kindje Jezus, zegenden fietsen, vespa’s, motoren en tractoren, auto’s, old-timers, brandweerwagens en vrachtwagens. “Ieder jaar vertrouwen mensen op de bescherming van onze patroonheilige Kristoffel. Wijdingen op zijn er nog op dinsdag en woensdag, na de ochtendmis van 8u in de St.-Laurentiuskerk. Daarmee blijft de Bocholter St.-Kristoffelwijding de grootste in Vlaanderen”, zeggen Koen Nijsen en Friedo Steensels.

Het broederschap van Sint-Kristoffel kan rekenen op een 30 tal vaste medewerkers en die zorgen dat alles vlot verloopt. Groot en klein, jong en oud, met de hoverboard, met step of fiets, bevlagd. Allemaal trokken voorbij voor een zegening. Naast de gekende Cadillac en Corvette ook de Volvoclub, voor de dertigste keer en catechist Charlotte, met haar speciale fiets, ze lieten zich graag zegenen. Ook grootvaders met kleinzonen die de imposante tractoren bewonderen. “De Sint-Kristoffelbedevaart biedt iedereen de kans om zich te bezinnen over de menselijke gedragingen in het drukke dagdagelijks wegverkeer', zegt Friedo Steensels van de Landelijke Gilde Bocholt-Kaulille.

De negentigste editie in 2020 wordt speciaal.Ondertussen komt de feesteditie 2020 er aan. “De 90ste autowijding wordt speciaal”, zegt Friedo Steensels “Alles staat in het teken van ‘31’. 1931 was er de eerste autozegening. Met oldtimers, auto ’s en tractoren uit 1931, ben je geboren in 1931 of je viert je 31ste verjaardag, wees welkom op de laatste zondag van juni in 2020."