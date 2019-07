Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De gemeente heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met vzw Het Felix Project. De organisatie vangt zwerfkatten op, steriliseert of castreert katten om ze nadien in hun vertrouwde omgeving weer vrij te laten. Lopen er zwerfkatten rond in jouw tuin of zorgen ze voor overlast in de buurt? Neem dan contact via 089 810 100 of www.oudsbergen.be/contact