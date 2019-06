Werken op N 730 en N 771

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Maandag 1 juli start de aanleg van een nieuwe veiligere fietsoversteekplaats op het kruispunt van de Kasteelstraat, N 771, met de Weg naar Opitter in Neerglabbeek. Woensdag 3 en donderdag 4 juli, van 7 tot 18 uur, voert het Agentschap Wegen en Verkeer asfaltherstellingen uit op de N730, van Gruitrode naar Opglabbeek.

Het verkeer kan tijdens de werken op de N 771 vanuit alle richtingen passeren, er worden tijdelijk driekleurige verkeerslichten geplaatst. De werken nemen ongeveer drie dagen in beslag. Woensdag 3 en donderdag 4 juli, van 7 tot 18 uur, voert het Agentschap Wegen en Verkeer asfaltherstellingen uit op de N730, de verbindingsweg tussen Opglabbeek, Gruitrode. Op de Breekiezel gaat het om plaatselijke herstellingen. Hier kan het verkeer beurtelings rijden met tijdelijke verkeerslichten. Net op de grens van Gruitrode met Opglabbeek worden herstellingen uitgevoerd ter hoogte van restaurant Winston 2 op de Oudsbergerweg. De Weg naar Gruitrode en de Oudsbergerweg zijn dan volledig afgesloten vanaf het kruispunt met de Leemkuilstraat, Sentower Park tot aan Winston 2. Het doorgaand verkeer wordt vanuit Opglabbeek en Gruitrode omgeleid via Louwel en Opoeteren. De bewoners die binnen de werfzone wonen, kunnen hun woning altijd bereiken. Plaatselijk verkeer is dus toegestaan. Het verkeer tussen Genk en Bree kiest beter voor de N76, Weg naar Zwartberg – Weg naar Opglabbeek – Plockroy. Voor fietsers is er weinig hinder.