Investeren in fietsroutenetwerk

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Oudsbergen investeert bijna een half miljoen euro in de verbetering van het toeristisch fietsroutenetwerk.

Naast het gewone onderhoud van het fietsroutenetwerk, voorziet men dit jaar ook enkele verbeteringswerken. Schepen van toerisme Hanne Schrooten: “Zo verharden we de verbinding tussen de Geuzenbaan en de Commanderij, zodat deze trekpleister ook op het fietsroutenetwerk aansluit.”

Ook in Ellikom wordt er gewerkt op het fietsroutenetwerk. "Daar pakken we de verbinding tussen de Hellestraat en Luythegge aan”, zegt schepen Marco Goossens van openbare werken. “Het eerste gedeelte wordt verder verhard en afgewerkt met een asfaltlaag. Op het laatste gedeelte richting Hellestraat wordt er enkel een nieuwe asfaltlaag aangebracht."

Het fietsroutenetwerk kan hierdoor worden omgeleid, waardoor twee kruispunten met de Weg naar Ellikom worden vermijden. De omgevingsvergunning voor de werken werd al afgeleverd. De kosten worden geraamd op 460.000 euro, waarvan 195.000 euro door de provincie wordt gesubsidieerd.