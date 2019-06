Gemeente heft belasting op leegstand

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Oudsbergen voert een belastingreglement op leegstand in en volgt daarmee het beleid dat al in Opglabbeek werd gevoerd.

Met dit reglement harmoniseert de fusiegemeente de aanpak van leegstaande gebouwen. Men wil werk maken van een sterk lokaal woonbeleid en verkrotting tegengaan. Op flats, woningen en gebouwen die meer dan twaalf maanden leegstaan, wordt een belasting van 400 tot 1000 euro geheven. "2019 is een overgangsjaar waarin we de reglementen op elkaar afstemmen", zegt burgemeester Lode Ceyssens.

Open Oudsbergen is akkoord maar verwacht eerst een aanmaning. N-VA vraagt of er een oplijsting bestaat van de leegstaande woningen en panden en verwijst naar de leegstand in het centrum van Opglabbeek. Daar heeft onder meer de sociale bouwmaatschappij Landwaarts plannen voor nieuwbouw. Burgemeester Ceyssens wijst er op dat deze plannen in ontwikkeling zijn en de aanvraag tot sloop loopt.

Als meer dan de helft van de vloeroppervlakte van een gebouw gedurende een jaar niet gebruikt wordt, is er sprake van leegstand. Voor ééngezinswoningen bedraagt de belasting 1.000 euro, voor flats en andere woningen 700 euro. Voor gebouwen is de belasting afhankelijk van de oppervlakte en gaan de tarieven van 400 tot 1.000 euro. Burgemeester Ceyssens: "Het belastingtarief gaat omhoog als het gebouw meerdere jaren leegstaat. In het tweede jaar verdubbelen de belastingtarieven. In het vijfde jaar bedragen de belastingen zelfs het drie- of viervoudige, afhankelijk van het type gebouw."

Zodra het gemeentebestuur een gebouw of woning als leegstaand bestempelt, wordt de eigenaar op de hoogte gebracht. “We hopen zo weining mogelijk gebruik te moeten maken van dit reglement”, besluit de burgemeester.