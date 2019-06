Politiereglement voor motorclubhuizen

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Wie in Oudsbergen een clubhuis voor een motorclub wil uitbaten, moet daar vanaf 1 juli een uitbatingsvergunning voor aanvragen. Daarmee wil het gemeentebestuur vermijden dat motorclubs in Oudsbergen terecht kunnen. In Opglabbeek had men al eerder zulk reglement goedgekeurd. Burgemeester Lode Ceyssens stelt dat er vandaag in Oudsbergen nog geen problemen zijn: "Maar er waren wel al zware incidenten in Genk, Weert, Overpelt, Sittard en Susteren."

In de regio vonden er verschillende incidenten met motorclubs plaats. Ook Oudsbgeren wil incidenten in die zin vermijden. Burgemeester Lode Ceyssens liet de gemeenteraad daarvoor een politiereglement voor de clubhuizen van motorclubs goedkeuren. "Wie zo'n clubhuis wil uitbaten, moet een uitbatingsvergunning aanvragen en aan een aantal voorwaarden voldoen. Na advies van de politie zullen wij beslissen of de aanvrager al dan niet een vergunning krijgt," aldus Ceyssens.