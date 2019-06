Hennep is geen wiet

Bocholt - Het gespreksonderwerp in de Bocholtse uitgaansbuurt is de bijna twee meter hoge hennep die in de Oude Kerkstraat staat. Deze hennep ziet eruit als wiet en het ruikt ook zo. En zo is de link naar illegale cannabisteelt al snel gelegd. “Jongeren stoppen regelmatig om blaadjes van deze hennep mee te pikken”, klinkt het bij enkele bewoners in de Oude Kerkstraat.

Even werd gedacht dat in open lucht cannabis wordt gekweekt. Een infobord aan de rand van de weg verwijst naar het ministerie van Landbouw en maakt alles duidelijk. Het gaat over de legale versie van de cannabisplant die aangeplant wordt door boeren als bijvoeder voor hun dieren. Bovendien wordt je er niet high van. Deze hennep-teelt, type Uso-31, wordt strikt gecontroleerd. Het ministerie van landbouw neemt geregeld stalen om te zien of het gehalte van hallucinogene stof niet te hoog is. De vezelhennep bevat een te verwaarlozen hoeveelheid psychoactieve stof (THC).