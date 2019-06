Geosted maakt studie zandwinning

Bocholt - Het schepencollege heeft studiebureau Geosted aangesteld om alle facetten van de geplande zandwinning in Kaulille in kaart te brengen. Ontzanding is voornamelijk gepland op de voormalige PRB-site.

Tijdens het jongste schepencollege is de studie rond de zandwinning toegewezen. De beslissing van de gemeenteraad werd immers even op on hold gezet. “Het studiebureau Geosted bekijkt onder meer de mobiliteit en de communicatie in dit dossier", zegt burgemeester Stijn Van Baelen. Geosted maakt onderdeel uit van Geotec, een multidisciplinair ontwerp- en adviesbureau gespecialiseerd in infrastructuur, topografie, ruimtelijke ontwikkeling en expertise in onroerend goed. De gemeente koppelt een sanering van de voormalige PRB-site aan de geplande ontzanding. Het plaatselijk actiecomité PRBeter werkt momenteel in verschillende werkgroepen om de zandwinning in Kaulille alsnog tegen te houden.