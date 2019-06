Dertig jaar buurtbarbecue

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Naar jaarlijkse gewoonte vierden de buren van de Oude Asserweg en de Hoeverkerkweg in Opglabbeek feest, en dat deden ze dit jaar al voor de 30ste keer.

Om 19 uur was er een kleine receptie voorzien en nadien volgden nog een lekkere barbecue met desserten buffet. ”Steeds met een beurtrol en met de zeven koppels van de eerste editie vieren we elk jaar ons buurfeestje. Het mag ook in de kijker gezet worden, we zijn nog steeds allemaal een koppel”, lacht Jo Janssen. Dat feesten gaat gepaard met veel plezier en met het nodige vertier. “Ook is er jaarlijks een etentje voorzien, maar dan gaan we gezellig op restaurant en laten we ons bedienen.”