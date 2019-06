Verkenning in eigen streek

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bree / Peer - Op uitnodiging van Toerisme Peer verkenden een dertigtal Limburgse toeristische diensten de A-beekvallei. Gekoppeld aan een natuurwandeling werd het bezoek afgesloten met het degusteren van Bocholter brood en smakelijke Royse blauwe bessenproducten. “Een ontspannende wandeltocht tussen de schapen waarbij onze collega 's de troeven van deze regio zelf ontdekken en van onze streekproducten proeven”, zegt gastvrouw, Michéle De Meersman van Toerisme Peer.

Zin in een unieke natuurwandeling, gecombineerd met shoppen, lekker eten en cultuur? Toerisme Peer, met steun van Toerisme Limburg, koppelt graag natuur aan Vlaamse Meesters, aan Pieter Breughel en de Peerse wijngaarden. “Een nieuwe initiatief, productverkenning voor onze collega 's, zorgt er voor dat onze collega 's van de Limburgse toeristische diensten de wandelaar, de fietser en de toerist aan hun balie nog beter kunnen informeren over wat je in deze regio op toeristisch vlak mag verwachten”, opent Michéle De Meersman.

Toerisme Peer, in samenwerking met Toerisme Limburg waren dus één dag gasteer voor alle toeristische diensten uit heel Limburg. In de Abeekvallei werden een dertigtal ambtenaren na een busrit gedropt en vooral nieuwsgierig gemaakt door schaapsherder Stijn en natuurgids Eugené. De wandeltocht met schapen door de Abeekvallei, langs de locatie waar ooit nog de Ellikommerse slagmolen stond, met zicht op het Breughelse Ooievaarsnest en langs de Abeek eindigde op de Steenakker in Reppel. “Best wel boeiend en verrassend, de groene natuur, de rust en vooral de schitterende diversiteit is ons opgevallen”, is te horen tijdens het degusteren van het met lekkers besmeerde Bocholter brood en de heerlijke Royse bosbessendrankjes.

Wandelaars en fietsers moeten het niet altijd ver zoeken. “Productverkenning is een bijzondere manier om een regio bij collega’s aan te prijzen. Vandaag zijn we te gast in de Abeekvallei, en promoten er onze natuur en streekproducten. Een bezoek dat je vanuit een ander oogpunt een regio leert ontdekken. Uit eigen ervaring kan je later de toerist op weg helpen om al dit moois zelf te komen ontdekken. Bovendien is dit een moment van ontmoeten en ideeën uitwisselen waarmee we het toerisme in Limburg versterken”, verduidelijken ze bij Toerisme Limburg.