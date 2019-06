350 Deelnemers voor eerste Oudsbergse garageverkoop

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Dit weekend vindt de eerste garageverkoop in Oudsbergen plaats. Meer dan driehonderdvijftig gezinnen verkopen aan een zacht prijsje, in hun garage, op hun oprit of aan de straatkant tweedehands spullen.

In Opglabbeek was de garageverkoop al jaren een traditie. Oudsbergen zet die traditie nu verder. "Het aantal inschrijvingen overtreft onze verwachtingen", zegt Marco Goossens, schepen van duurzaamheid "In Opglabbeek kende de garageverkoop een jarenlange traditie. Daarom hebben we de deze eerste Oudsbergse garageverkoop verschoven van het voorjaar naar de zomer en dat lijkt aan te slaan."



"Alle deelnemers ontvangen een boekje met info over alle deelnemers toegestuurd en ook enkele ballonnen die locatie moeten aangeven", zegt Hanne Schrooten, schepen van communicatie. "Als de deelnemers de ballonnen buiten ophangen, weten geïnteresseerden meteen waar ze moeten zijn."



De weersvoorspellingen zijn alvast goed, waardoor Goossens rekent op veel kijkers en vooral kopers. "Hopelijk krijgen veel ongebruikte spullen dit weekend een tweede leven. En wie geen koper vindt kan de spullen zondag tussen 16 tot 19 uur nog naar de Kringwinkel in Opglabbeek brengen. Zij openen zondag uitzonderlijk hun deuren."

Alle info is terug te vinden op www.oudsbergen.be/garageverkoop.