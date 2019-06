Medua zing met een aperitief

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Op 23 juni organiseert Medua haar jaarlijks aperitiefconcert in ' t Heem. "Volgend jaar vieren we ons 50 jarig bestaan, een jubileum waar we nu al naar uitkijken", zegt Mieke Henckens.

De Medua koorleden zijn de voorbije maanden hard bezig met oefenen voor hun jaarlijks aperitiefconcert. En een aperitief is niets zonder goede muziek en dynamiek. “Gelukkig zijn is het thema en dat gevoel willen we overgebrengen naar ons publiek. Ons repertoire gaat van hedendaagse pop tot mashup. Professionele muzikanten als Nele Jaenen en Peter Bovens bewijzen, samen met het koor, dat een klassieke viool en piano verrassend modern uit de hoek kunnen komen", verduidelij voorzitter Mieke Henckens.

Het Medua koor krijgt volgend jaar een gouden kroontje, Medua wordt 50 jaar. "En dat wordt samen met dirigente Cindy Gebruers een heel speciaal jaar waar je nog van gaat horen. Maar dit jaar is er eerst nog ons kerstconcert op zondag 22 december in de Sint Martinuskerk van Meeuwen."

Iedereen is welkom op 23 juni vanaf 10 uur in 't Heem in Meeuwen.