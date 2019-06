Singasong zet 'Oldies' in de kijker

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Singasong is een zangvereniging die met enthousiasme, zangplezier maar vooral ook met heel veel vriendschap telkens weer voor heerlijke muziekavonden. zorgt. Met de nieuwe muziekshow 'Oldies' brengen deze dames schitterende muziek en herinneringen uit de de jaren 60, 70 en 80 opnieuw tot leven.

Singasong is een vrouwenpopkoor dat bestaat uit een 30 tal enthousiaste dames. Bij de oprichting in 1996 bestond het koor uit een tiental koorleden. Kortom, een volwaardig vrouwenpopkoor. Het samen zingen, het samen plezier beleven aan de muziek is de belangrijkste drijfveer van het koor.



Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige en Engelse nummers van het lichte genre. "Dit weekend brengen we oldies, muziek uit de jaren zestig tot de jaren tachtig en met gekende en ook minder gekende songs, terug tot leven. Heel belangrijk, ook rock en roll zal niet ontbreken tijdens deze show", belooft Lieve Declerck; dirigente.



Je kan van 'Oldies' genieten vrijdagavond 14 juni en zaterdagavond 15 juni, telkens om 20u15 in Cultuurpunt Gruitrode.

Info en kaarten: 089 855946.