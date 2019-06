Bocholt bezoekt Bocholt

Bocholt - Een officiële delegatie uit Duits Bocholt is de komende dagen te gast in Bocholt. De delegatie, onder leiding van burgemeester Peter Nebelo, werd door burgemeester Stijn Van Baelen en het schepencollege hartelijk ontvangen.

Schepen van jumelage Leo Cardinaels wijst er op dat de vriendschapsbetrekkingen tussen de twee Bocholt al bestaan sinds 1952. Van dan af groeiden de contacten stelselmatig en in 1980 werd de officiële jumelage bekrachtigd. De jumelagegemeenten bezoeken eklkaar tweejaarlijks. "In 2017 was Belgisch Bocholt te gast in Duits Bocholt. Dit jaar zijn onze Duitse vrienden hier te gast en in 2021 zal weer een Belgische delegatie naar Nord-Rhein Westfalen reizen."

De Duitse delegatiestaat onder leiding van burgemeester Peter Nebelo. "Het zal meteen ook zijn laatste officiële bezoek als burgemeester zijn. Nebelo is burgemeester sinds 2004 en heeft zich steeds ingezet voor de jumelage tussen de twee Bocholt’en. Vooral op het gebied van jongerenuitwisselingen was hij een stuwende kracht," vult burgemeester Stijn Van Baelen aan.

Tijdens het bezoek van dit jaar staan o.a. een bezoek aan Orion Metal, een bezoek aan de Ashford farm, een natuurwandeling in de Abeekvallei, de Classic Car Meeting en een bezoek aan de tentoonstelling ‘Meesters in situ’ in de St.-Laurentiuskerk. Vrijdag vergezellen ze het gemeentepersoneel op hun jaarlijkse personeelsuitstap naar Antwerpen, o.a. het Rubenshuis en brouwerij De Koninck.

“Zaterdagavond vindt het officiële diner met de gemeenteraadsleden plaats. Daar nemen we gepast afscheid van Peter Nebelo. Het is trouwens mijn vuurdoop als schepen van jumelage. Een uitdagende taak, met dank aan voorganger Jan Schrijvers die zich met een ongebreideld enthousiasme heeft ingezet om de twee Bocholt’en korter bij elkaar te brengen”, besluit schepen Leo Cardinaels.