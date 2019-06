Kristoffelbedevaart zoekt Jezuskindje

Bocholt - Het Bocholter St.-Kristoffelbedevaartcomité zoekt een jongetje of meisje dat wil figureren als 'Jezuskindje' tijdens de 89ste St. -Kristoffelbedevaart. Dit kindje, van 5 jaar tot 7 jaar oud mag vanop op de schouder van de St.-Kristoffel en dus op de eerste rij de jaarlijkse autowijding mee volgen.

Sinds 1931 is er een autowijding in Bocholt, dus spreken we over de oudste autowijding in Limburg. En blijkbaar moet je niet katholiek zijn om te geloven dat St. -Kristoffel je kan beschermen, de medaille waarop ‘Saint Christopher protect us’ staat hangt in bijna elke wagen.

Op dit moment is er nog een openstaande vacature voor een Jezuskindje. Wat moet het kindje dan wel kunnen? “Het kindje en St. -Kristoffel staan op de eerste rij als onze priesters de voertuigen en hun bestuurders wijden. Het kindje zit op de schouder van St. -Kristoffel tijdens het wijden”, verduidelijkt Koen Nijsen. De enige inspanning die gevraagd wordt van het kindje Jezus blijft dus beperkt, het zal tijdens de autowijding op de schouder van St. -Kristoffel zitten. De ouders mogen hun kind natuurlijk begeleiden.

“Zondag 30 juni trekt de 89ste St. ­-Kristoffelbedevaart door Bocholt centrum. De autowijding blijft populair, met vorig jaar tot bijna 900 voertuigen, de boten in de passantenhaven en rollators van de rustoordbewoners, heel wat fietsers en voetgangers die om de zegen vragen”, weet Koen Nijsen van de organisatie.

Interesse en of info: Koen Nijsen 089 20 19 26 of kristoffel@bocholt.be