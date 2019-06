Eerste doggie wandeling

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Bocholt / Bree / Peer - De Stiching FREE resque doggies organiseert op zondag 23 juni een eerste hondenwandeling. “De opbrengst van deze wandeldag is ten voordele van de stichting die actief is in Spanje”, vertelt initiatiefneemster Maria Klerkx.

Jelleke, een podenco windhond, die vorig jaar na een chaletbrand in Reppel vermist raakte is nooit terug gevonden. Haar baasje Maria Klerkx vangt al jaren Spaanse asielhonden op en zoekt ondertussen verder steun om voor Spaanse asielhondjes in Vlaanderen een warme opvangplaats te vinden. “Dat doen we onder meer door Stiching FREE resque doggies, een nieuwe stichting, te ondersteunen. We helpen hier een opvangplaats voor Spaanse asielhondjes zoeken die in Spanje anders geen kans krijgen en veel gevallen ter dood veroordeeld zijn”, opent Maria.

Om centen in te zamelen is er onder meer een wandeling uitgestippeld van 6 kilometer, die start om 14 uur aan Achel Statie. “We zamelen ook goederen in voor de Spaanse asielen. Zoals dekens, plastieken manden, hondenvoeder en brokken in blik “, verduidelijkt Maria “Stiching FREE resque doggies verkoopt ook gedoneerde spulletjes om geld in te zamelen. Hondjes op onze Facebook pagina stichting FREE zijn allemaal ter adoptie. Neem daar gerust een kijkje.” Achteraf is er nog een gezellig samenzijn met hapjes en drankje.

De inschrijving, 3 euro per hondje, gaat integraal naar kansarme doggies Spanje Mazzaron. Een deel gaat naar de medische en adoptiekosten en de aankoop hulpgoederen.

Vertrek: 14 uur aan Achelstatie 74, Achel

Voor meer inlichtingen: rescuedogsfree@gmail.com of 0488 244 702