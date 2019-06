Ticketverkoop vrijetijdsseizoen ook via nieuwe webshop

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Morgen, woensdag 5 juni, start de abonnementenverkoop van Cultuurpunt en den Ichter. Een week later zijn er ook losse tickets te koop en kan er ingeschreven worden voor allerlei activiteiten. Voor het eerst kan je tickets bestellen via de webshop.

Met de nieuwe website www.webshop.oudsbergen.be kan dat allemaal online, maar tickets aankopen kan ook nog steeds in Cultuurpunt en den Ichter. “Nieuw is dat den Ichter en Cultuurpunt uitpakken met één gezamenlijk podiumprogramma en vormingsaanbod”, zegt Ilse Wevers (CD&V), schepen van cultuur.

Het nieuwe vrijetijdsseizoen werd vorige week bekendgemaakt. Alle Oudsbergenaren kregen een brochure van maar liefst 132 pagina’s dik in de brievenbus. Ook buiten de gemeentegrenzen werd het aanbod bekendgemaakt. “In Bree, As en delen van Peer en Maaseik viel onze podiumbrochure in de brievenbussen.”

Vanaf 28 mei ging de webshop online. "De abonnementen- en ticketverkoop start pas later, maar nieuwe gebruikers kunnen zich wel al registeren”, zegt Ilse Wevers “Met deze webshop kunnen ze van thuis uit inschrijven of tickets bestellen. Maar natuurlijk houden we onze balies in Cultuurpunt en de UiTbalie open, daar kan je altijd terecht.”