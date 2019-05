Unizo-charter lokale economie

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Het Unizo-charter voor lokale economie is goedgekeurd door de gemeenteraad. Als eerste stap gaan de gemeente en Unizo samen drie vormingen voor ondernemers organiseren.

“Met dit akkoord engageren we ons rond de vlotte bereikbaarheid van de handelaars, aangepaste communicatie naar ondernemers, het versterken van de kernen en regelmatig overleg over diverse projecten”, zegt eerste schepen Benny Spreeuwers, bevoegd voor lokale economie. De gemeente zal haar aankopen ook zoveel als mogelijk in eigen gemeente doen. Nieuw is dat Unizo en het gemeentebestuur samen vormingen voor zelfstandigen en KMO-medewerkers gaan organiseren. “Met de Unizo Oudsbergen Academy organiseren we samen drie vormingen organiseren”, zegt Benny Spreeuwers. Ook Syntra Vlaanderen wordt hierbij betrokken. Syntra zal ondersteunen bij de opstart en de evaluatie van deze workshops. (RDr?)