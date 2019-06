Ellikom eregast in Bokrijk

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Op zondag 2 juni zijn alle inwoners van Oudsbergen welkom voor de ‘Oudsbergendag’ in Bokrijk. Daar krijgen ze onder meer een bijzondere toelichting over de pas gerestaureerde Olieslagmolen die tot 1960 in Ellikom op de Abeek stond. Ook een speciale dag voor de leerlingen van de 3de graad van de basisschool van Ellikom die een belangrijk aandeel hebben in het provinciaal project ‘Jong redt oud’.

Zowel de restauratiearchitect als de “jonge molendeskundigen uit Ellikom” komen zondagmiddag in beeld. “Onze leerlingen gidsen bezoekers door de gerestaureerde Olieslagmolen van Ellikom in het openluchtmuseum. Alles kadert in het provinciaal project “Jong redt oud” van de provincie Limburg, een project waarbij kinderen meewerken aan het beschermen van ons cultureel erfgoed”, zegt Johan Loenders, directeur van de basisschool in Ellikom.

De stuwende krachten achter het project Olieslagmolen en het beheer van het natuurgebied “Aen de Slagmolen” zijn directeur Johan Loenders en juf Marleen Vandyck. “Met interviews, anekdotes, plaatsbezoeken en verhalen kregen de leerlingen een idee over het leven op de vroegere slagmolen. De leerlingen voeren zondag een toneelspel op waarin zij het leven, het werk en de levensomstandigheden van de molenaar Nicolaas Cillen en zijn familie vertolken”, weet Loenders. Wil je dit moment meebeleven dan ben je zondag welkom om 14 uur vlakbij de gerestaureerde olieslagmolen in het openluchtmuseum.

Voor het openluchtmuseum is dit een opportuniteit waarbij Prisca Valkeneers het restaureren van de historische gebouwen en specifiek de olieslagmolen van Ellikom in de belangstelling plaatst. De leerlingen hebben de voorbije weken zelf een gevitste wand van de molen mogen lemen, met ondersteuning van een deskundige molenrestaurateur. “De locatie waar de molen ooit nog stond in Ellikom wordt in de toekomst een hotspot voor wandelaars, een knooppunt in het wandelparcours van Natuurpunt. Helmaal gerealiseerd in samenwerking met de gemeente Oudsbergen”, vertelt Paul Capals van Natuurpunt. Verder vind je in de omgeving informatie over de opgravingen aan de cultusplaats in Grote Brogel en de relatie met het Ooievaarsnest, een oude hoeve in Grote Brogel. Dit onderzoek dat kadert in de zoektocht naar de geboorteplaats van Pieter Breugel de Oude.