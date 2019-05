Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Vanavond om 20 uur buigt de gemeenteraad zich in geheime zitting over de goedkeuring van de aanstelling van een algemeen directeur en van een adjunct algemeen directeur Verder wordt de goedkeuring voor de aanstelling van een financieel directeur besproken. In de openbare zitting, die voorafgaat aan de geheime zitting, bespreekt men onder meer de verkeerssituatie in de Stegereindeweg en de Leemakkerstraat.