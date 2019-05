Boten kijken in de Bocholtse passantenhaven

Bocholt - De komende dagen en ook nog volgende week liggen er meer dan 100 pleziervaartuigen aangemeerd in de Bocholtse passantenhaven. VVW Toervaren organiseert haar 39ste hoogdag voor de toervaarders in de vernieuwde Bocholtse passantenhaven. "De passantenhaven de plek bij uitstek om boten te kijken. Heerlijk relax op een bankje, wandelend of fietsend langs de Schippersstraat heb je een prachtig uitzicht op de boten. Kom gerust een kijkje nemen", vertelt Willy Mens van VVW Toervaarten.

Bocholt is vandaag voor de toervaarders een plezante stop. De infrastruktuur is de voorbije jaren sterk verbeterd en er wordt werk gemaakt van een vaste woonbootzone. De mobilhomezone wordt in de toekomst nog verplaatst naar het eilandje en de vrijwilligers bouwden al een klein café, Het Droogdok. "De bedoeling is dat deze jachthaven op termijn op zelfstandige basis kan functioneren en de Bocholter passantenhaven een echte jachthaven wordt", opent Willy Mens.

Zo investeerden de Vlaamse waterweg, VVW en de gemeente Bocholt in de uitbouw van de jachthaven. "De eerste aanlegsteigers werden vorig jaar al geïnstalleerd, met dank aan de VVW Waarmeer en VVW Nete. Ondertussen liggen er weer een tweetal nieuwe aanlegsteigers klaar voor onze toervaarders en is droogdok ingericht om veilig aan te meren. Het marineschip van de Belgische kadetten is de komende dagen vrij te bezoeken, zeker een aanrader voor de jeugd."

Een groot aantal boten is inmiddels al gearriveerd. Er liggen boten uit binnen- en buitenland. Uit Nederland verwacht men zelfs achttien boten.Tijdens hun toervaartreünie, die een week duurt, brengen de deelnemers een uitgebreid bezoek aan de streek. Op het programma staan onder meer een bezoek aan het Bocholter brouwerijmuseum, een begeleide dorpswandeling, daguitstappen per fiets en een ontvangst op het gemeentehuis. De afvaarten vinden het daaropvolgende weekend plaats. "We kijken uit naar een schitterende week in de Bocholtse passantenhaven", geeft Willy Mens nog aan.