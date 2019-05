Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Dit weekend, zaterdag 25 en zondag 26 mei, komt het gezellige foodtruckfestival SMA(A)K naar Oudsbergen. Het Kerkplein in het centrum van Meeuwen is dan één groot sfeervol openluchtrestaurant. “De ideale plaats om met vrienden en familie te onthaasten en om te genieten van al dat lekkers”, zegt Benny Spreeuwers (CD&V), schepen van Evenementen.

“Uit een bevraging bij kinderen en jongeren bleek dat zij graag meer evenementen en festivals in Oudsbergen willen”, geeft Schrooten mee “Dat is een van de redenen waarvoor we dit foodtruckfestival naar Oudsbergen hebben gehaald.”

“SMA(A)K biedt wat lekkers voor de allerkleinste mondjes, maar ook voor de grote eters”, weet Spreeuwers “Ook het aanbod is erg gevarieerd: van Aziatische keuken tot die van Zuid-Amerika gelinkt aan de smaakvolle gerechten zijn er ook passende drankjes."

Openluchtfilm

Maar SMA(A)K is méér dan eten en drinken. “Er zijn verschillende live-optredens en er is ook allerlei animatie voor de kinderen: grote speelblokken, springkastelen, kindergrime en andere leuke attractie 's”, zegt Hanne Schrooten (CD&V), schepen voor Toerisme “zaterdagavond om 21.30 uur kan je onder de sterren komen genieten van een openluchtfilm. Vanuit onze filmcaravan projecteren we een film met een familiaal karakter en een knipoog naar vroeger."



De toegang is volledig gratis.