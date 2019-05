Stemmen in eigen kerkdorp

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Morgen, 26 mei trekken we weer naar de stembus voor de verkiezingen van het Vlaams parlement, de kamer van volksvertegenwoordigers en het Europees parlement. De Oudsbergenaar kan in eigen kerkdorp stemmen.

“Vanaf dit jaar kan elke Oudsbergenaar in zijn eigen kerkdorp stemmen, zo er zijn stembureaus in Meeuwen, Gruitrode, Ellikom, Neerglabbeek, Wijshagen, Louwel, Nieuwe Kempen en Opglabbeek centrum”, zegt Benny Spreeuwers (CD&V), eerste schepen van Oudsbergen. “Bewoners van Ellikom, Neerglabbeek en Wijshagen moeten niet meer naar de stembureaus in Meeuwen of Gruitrode, maar kunnen in hun eigen kerkdorp terecht om te stemmen. De exacte locatie staat op de oproepingskaart.”