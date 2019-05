Hulp op maat van ouderen en zieken

Bocholt - 45 Plussers een nieuwe kans geven om in zorggezinnen te werken. Dat is de missie van Sthep. “Onze huishoudhulpen helpen een handje in jouw huishouden. Taken als schoonmaken, boodschappen doen en koken nemen onze hulpen graag voor hun rekening”, zegt Wendy Janssen.

Sociale tewerkstelling vinden ze bij Sthep belangrijk. “Met een persoonlijk en unieke aanpak proberen we onze klanten zoveel mogelijk te activeren. Ook om samen met de huishoudhulp aan de slag te gaan. Een dubbele insteek die werkt. Jongere werknemers schakelen we in met gepaste vorming als het gezin nood heeft aan een verfrissende en verjongende sfeer in huis”, opent Wendy Janssen.

Sthep zorgt voor de warme maaltijd, de boodschappen, vervoer van bejaarden, de strijk, de was en de plas en ook natuurlijk het poetsen. “Aangepast aan de zorgsituatie van ouderen, mensen met een handicap of gezondheidsproblemen. De situatie wordt besproken met de naaste familie, afhankelijk van de noden en de wensen. Belangrijk is de continuïteit, de vertrouwde huishoudhulp wordt gegarandeerd mogelijk gekoppeld aan een duosysteem”, besluit Janssen.

Sthep Dorpstraat 17, 3950 Bocholt

Tel: 011 813747