Doorstart PlanPRBeter

Bocholt - PlanPRBeter gaat in kleine werkgroepen gecoördineerde actie ’s uitwerken om de geplande zandwinning tegen te houden. “Zo is er een nieuwe actuelere verkeerstelling nodig. Met een petitie en creatieve actie ’s willen we het zanddossier warm houden”, klonk het tijdens de eerste bijeenkomst van het denkteam, PlanPRBeter.

De recente actie van de gele hesjes rond de bomenkap en zandwinning in Kaulille kan maar op matige sympathie rekenen. Inwoners van Kaulille vinden dat actie ’s in dit zanddossier gedragen moet worden vanuit de eigen dorpsgemeenschap. Een 50 tal actievoerders voelde zich geroepen om samen met Plan PRBeter na te denken over concrete actie ’s.

“Een VZW is zeker nodig, want we willen transparant werken”, laat Jos Gorssen verstaan. De petitie op sociale media telt al 7800 handtekeningen. Hoeveel Bocholtenaren er getekend hebben? “Dat moeten nog bekeken worden. We roepen jongeren op, die onze actie genegen zijn, om zich kenbaar te maken. Ze kunnen hun enthousiasme en creativiteit inzetten voor dit dossier. Het staat iedereen vrij om raamaffiche ’s en andere zichtbare actie ’s te organiseren. Ook de scholen willen we meer betrekken. Een concrete agenda volgt later nog. De bedoeling is dat deze kleinere werkgroepen samen zitten en nieuwe actie ’s uitwerken”, besluit Gorssen.

Nieuwe afspraak: dinsdag 28 mei, 20.00u – GC De Kroon