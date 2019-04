Stem in je eigen kerkdorp

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Binnenkort zijn er weer verkiezingen van het Vlaamse, Brusselse en Europese parlement. Elke Oudsbergenaar kan in zijn eigen kerkdorp stemmen. ,

Zo zijn er stembureaus in Meeuwen, Gruitrode, Ellikom, Neerglabbeek, Wijshagen, Louwel, Nieuwe Kempen en Opglabbeek centrum. Kijk dus goed op je oproepingskaart waar jij moet stemmen.

De stemming gebeurt elektronisch. Wil je het nog eens oefenen? Kom dan tijdens de openingsuren naar het gemeentehuis in Meeuwen of in Opglabbeek en test de stemcomputers zelf uit met behulp van een medewerker. De computers staan er opgesteld van 29 april tot en met 17 mei.



Kan je zelf niet stemmen op 26 mei? Vraag dan een volmacht aan, zodat iemand anders in jouw plaats kan stemmen.

Meer info op www.verkiezingen.fgov.be