101 Jarige Bertha Boonen overleden

Bocholt - Maandag is Bertha Boonen overleden. Zij vierde in oktober 2018 nog haar 101 jaar.

De eeuwelinge was liefhebber van Boonen-Meunier champagne, de champagne die haar familienaam draagt. De zoon van een van broers is immers eigenaar van het gerenommeerd champagnehuis, Boonen-Meunier in Epernay, Reims, in Frankrijk. Bertha woonde lang zelfstandig en verhuisde pas op haar 96 jaar naar rusthuis De Voorzienigheid. Het afscheid vindt plaats in intieme kring. Begroetingsmoment is er vrijdag van 19u tot 20.30 u bij uitvaartzorg Vanhove.