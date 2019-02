Alaaf en Helau !

Bocholt - Bocholter carnaval, de hoogdagen voor de echte carnavalisten uit de vier kerkdorpen staan voor de deur.

Het carnaval in Bocholt ontstond in 1958, ter gelegenheid van de toenmalige Brouwerijfeesten. Anders dan andere bestaande carnavalsverenigingen baseerde het Bocholter carnaval zich op het Rijnlandse carnaval. Terwijl in andere Limburgse gemeenten steevast ‘Alaaf’ wordt geroepen, wijkt het Boggeter carnaval hiervan af en klinkt het daar ‘Helau’, zoals de Duitse Carnavalsverenigingen, ten noorden van de Rijn. Een gebruik dat de Bocholter Papbugels overnamen uit het carnaval in hun zusterstad, Duits Bocholt.

Een ‘papbugel’ is trouwens een doek waar in men vroeger de platte kaas liet uitdruppen. Die pabugel hing men dan buiten aan een stok om uit te druppen.

In Kaulille zwaaien de Poederladers sinds 1970 de carnavalsplak. De naam verwijst naar de vebondenheid van Kaulille met de vroegere buskruitfabriek PRB.

CARNAVALSSTOETEN 2019

KINDERCANAVALSSTOET KAULILLE

vrijdag 1 maart 12u30

Basisschool De Vlieger Kaulille viert op vrijdag 1 maart het jaarlijkse carnavalsfeest in GC ‘de Kroon’. Dit jaar wil men het feest extra aankleden met een optocht van de school naar ‘de Kroon’.

De klassen van het 1ste tot en met het 5de leerjaar gaan te voet. Voor de zesdejaars is er een carnavalswagen voorzien. De stoet vertrekt, onder begeleiding van de lokale politie, om 12u30 aan de achterzijde van de school. Van daaruit volgt de stoet het traject: Koedriesstraat – Saffraenbergstraat – Ringlaan – Bierkensweg – GC ‘de Kroon’. De aankomst aan ‘de Kroon’ wordt verwacht omtreeks 12u45.

C.V. POEDERLADERS

zondag 3 maart 14u11 centrum Kaulille

Prins Ben I en jeugdprinsenpaar Sem I en Yana I heten je van harte welkom op de carnavalsstoet van de Poederladers.

De stoet volgt het volgende traject: Nevenplein, Kaulillerdorp, Schuttebergslaan, Ringlaan, Pastoor Langensstraat, Raakstraat, Fabriekstraat, Kaulillerdorp en Nevenplein.

Er is een omleiding voorzien voor het doorgaand verkeer van 13u30 tot 17u00.

Info: www.poederladers.be en www.facebook.com/poederladers

C.V. BOGGETER PAPBUGELS

maandag 4 maart 14u11 centrum Bocholt

Op maandag 4 maart trekt de jaarlijkse carnavalsstoet van de Boggeter Papbugels weer door de straten van Bocholt. Prinsenpaar Marc II en Sanne I hopen iedereen te mogen verwelkomen op dit prachtig evenement.

Ook dit jaar hebben ze weer een heel divers deelnemersveld, bestaande uit Bocholter groepen, de vaste lokale voetgroepen en uiteraard ook een aantal groepen van buiten onze gemeente.

Na de stoet zijn er een aantal wagens die voor een goede carnavalssfeer zorgen op het kerkplein en het bibliotheekplein.

Inkom: € 2,50 kinderen -12 jaar gratis.

De stoet volgt het volgende traject: Brogelerweg, Dorpsstraat, Kloosterstraat, Kerkhofstraat, Sportlaan, Heuvelstraat, Kapelstraat, Hoogstraat, Pastoorsdreef en Dorpsstraat.

Er is een omleiding voorzien van maandag 5 maart om 7u00 tot woensdag 6 maart om 12u00. Klik hier voor de nieuwsbrief van de omleiding.

Info: www.boggeterpapbugels.be

Verkleedwedstrijd

Ook dit jaar organiseren de Boggeter Papbugels weer hun jaarlijkse verkleedwedstrijd op dinsdag 5 maart. Alle enkelingen, duo's en groepen kunnen zich weer inschrijven (indien ze onbekend willen blijven, kan dit onder gesloten enveloppe) om mee te dingen naar de geldprijzen die de Papbugels uitreiken. In totaal is er € 1.000,00 aan prijzengeld te winnen voor de mooist verklede einzelgängers, duo's en groepen.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden in de feesttent in het centrum rond 23u30.