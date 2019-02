Vrijwilligers gezocht

Bocholt - Zondag 26 mei vinden de verkiezingen plaats van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

De gemeente doet een oproep naar vrijwilligers, die als bijzitter of voorzitter van een stem- of telbureau om één van bovenstaande functies wenst uit te oefenen. De stembureaus in Bocholt en Kaulille zijn geopend van 8u tot 16u. Elke medewerker kan rekenen op een hapje en een drankje en een vergoeding vastgesteld door de federale overheid.

Wie interesse heeft mag een mailtje sturen naar gemeente@bocholt.be met opgave van de volledige voor- en achternaam; het rijksregisternummer en het telefoonnummer, en dit ten laatste woensdag 27 februari.